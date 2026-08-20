«Искусственное Солнце» по-российски: Росатом разрабатывает совершенно новый токамак

Росатом и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» готовятся к созданию нового токамака с реакторными технологиями. Проект должен стать одним из ключевых российских направлений в области управляемого термоядерного синтеза, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на совещании по развитию атомной энергетики.

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По его словам, конкуренция в термоядерной энергетике сегодня достигла особенно высокого уровня. Крупные экспериментальные установки и собственные программы разрабатывают Евросоюз, США, Великобритания и Китай, поэтому Россия намерена развивать собственную технологическую базу.

Новый российский токамак должен не только обеспечивать удержание высокотемпературной плазмы, но и стать платформой для отработки технологий, необходимых уже для будущих термоядерных реакторов.

Конкретные технические характеристики будущей установки, сроки начала строительства, ее стоимость и предполагаемая дата получения первой плазмы пока не раскрыты.

Токамаки используют мощные магнитные поля для удержания плазмы, разогретой до температур, необходимых для протекания реакций термоядерного синтеза. Конечная цель подобных исследований — создание энергетических реакторов, способных длительно поддерживать управляемую термоядерную реакцию и превращать выделяемую энергию в электричество.