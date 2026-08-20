Готовый кофе за считанные секунды: Xiaomi выпустила кофемашину Mijia Capsule Coffee Machine за 105 евро

Xiaomi начала продажи капсульной кофемашины Mijia Capsule Coffee Machine в Европе — устройство предлагается в Германии за 105 евро, но для первых покупателей предусмотрена скидка 10%.

Кофемашина рассчитана на использование готовых кофейных капсул, поэтому пользователю не требуется самостоятельно отмерять молотый кофе или устанавливать фильтры. Xiaomi заявляет совместимость с большинством распространенных капсул соответствующих размеров, включая варианты с алюминиевыми, бумажными и силиконовыми мембранами.

В комплект входит необычный магнитный держатель, рассчитанный на хранение до 20 капсул. Его можно закрепить на металлической поверхности, например, на дверце холодильника, чтобы запас кофе находился рядом с кофемашиной и не занимал место на столешнице.

Mijia Capsule Coffee Machine оснащена съемным резервуаром для воды объемом 650 мл, который можно наполнять непосредственно под краном. На предварительный нагрев системе требуется около 25 секунд, поэтому приготовление кофе начинается практически сразу после включения.

Встроенный насос обеспечивает давление 19 бар. Уровень шума во время работы, по данным Xiaomi, составляет около 55 дБА. Также предусмотрена регулируемая по высоте подставка для чашек, позволяющая использовать посуду разных размеров.

Пользователь может запрограммировать два объема порции, адаптировав кофемашину под привычный размер чашки. Благодаря этому приготовление кофе в дальнейшем выполняется автоматически с сохраненными настройками.