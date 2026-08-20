Ugreen выпустила беспроводную зарядку Qi2, которая одновременно охлаждает смартфон и заряжает наушники

Ugreen выпустила на глобальном рынке необычную беспроводную зарядку с активным охлаждением смартфон — 25W Cooling 2-in-1 Wireless Charger.

Главной особенностью новинки стал встроенный термоэлектрический охладитель (TEC) с вентилятором. По заявлению Ugreen, система способна охлаждать смартфон примерно до 20 °C, снижая нагрев непосредственно во время зарядки. Это особенно актуально при высокой мощности, поскольку избыточная температура может заставлять смартфон автоматически ограничивать скорость зарядки.

На корпусе устройства есть экран — он в реальном времени показывает мощность зарядки, температуру смартфона и другие параметры. Дисплеем и системой охлаждения можно управлять независимо с помощью двух физических кнопок.

Основная магнитная площадка поддерживает стандарт Qi2 и беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Ugreen заявляет совместимость с линейками iPhone 17 и Google Pixel 11.

Конструкция позволяет вращать площадку на 360 градусов и изменять угол ее наклона до 90 градусов. Поэтому смартфон можно устанавливать вертикально или горизонтально и использовать во время зарядки для просмотра видео, видеосвязи или в качестве настольного экрана.

В основании расположена вторая беспроводная площадка мощностью до 5 Вт, предназначенная AirPods и других совместимых устройств.

Ugreen 25W Cooling 2-in-1 Wireless Charger поставляется с кабелем USB-C, однако блока питания в комплекте нет. Для достижения максимальной беспроводной мощности 25 Вт производитель рекомендует адаптер минимум на 45 Вт.

Новинка уже появилась на американском Amazon по цене 80 долларов. О сроках начала продаж в других странах пока не сообщается.