Кадры почти как у SpaceX: 12 обычных экшн-камер DJI установили на ракету — они выдержали нагрев до 500 °C, вибрации и возвращение через атмосферу

Компания DJI показала впечатляющие кадры полёта многоразовой ракеты «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3), снятые 12 камерами Osmo Action 6. Экшн-камеры установили непосредственно на первой ступени ракеты, которая после полёта вернулась на Землю.

Во время запуска устройства подвергались экстремальным нагрузкам: температура в отдельных участках достигала 400–500 °C, а двигатели создавали сильнейшие вибрации. Камеры также пережили этап возвращения ступени через атмосферу и после посадки сохранили работоспособность и отснятый материал.

Особенно примечательно, что использовались серийные потребительские камеры без специальной модификации для космических условий. Они смогли записать запуск, полёт и возвращение первой ступени, включая наиболее зрелищные моменты работы двигателей.

Таким образом, Osmo Action 6 фактически продемонстрировала устойчивость к нагрузкам, с которыми обычная потребительская электроника обычно не сталкивается.

Об успешной посадке этой ракеты мы писали ранее.