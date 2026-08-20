Представлен робот Xiaomi нового поколения: 170 см, 66 кг и 66 степеней свободы

Робот Xiaomi Tieda дебютировал на WRC 2026

Искусственный интеллект

На Всемирной конференции робототехники 2026 года Xiaomi представила нового человекоподобного робота Xiaomi  Tieda. Его рост составляет около 1,7 м, масса — 66 кг, а конструкция поддерживает 66 степеней свободы.

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Источник изображения: mydrivers

В начале года робот отправился на «стажировку» на автомобильный завод Xiaomi, где его задействовали на станции загрузки самонарезающих гаек. После трёх месяцев работы показатель успешного выполнения операций достиг 98% — всего на 1 процентный пункт меньше результата человека. Ожидается, что робот вскоре официально допустят к выполнению этих задач.

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Источник изображения: mydrivers

Другую «профессию» Tieda осваивал в логистической зоне цеха окончательной сборки. Там он сортировал боковые крышки центральной панели управления и складывал коробки с материалами. В обоих сценариях показатель успешного выполнения операций составил около 90%.

На демонстрациях робот показал себя и в более необычной роли. Во время чемпионата мира по ралли 2026 года Tieda выступил в качестве «флориста»: мог брать лепестки, разбрасывать цветы и передавать их зрителям. Кроме того, робот  выполнял рукопожатия, приветствия и жесты в виде сердечка.

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Источник изображения: mydrivers

Главная особенность заключается в том, что эти действия выполняются с помощью большой языковой модели. Робот самостоятельно распознаёт ситуацию, понимает поставленную задачу и выбирает необходимые действия, без ручного дистанционного управления, которое часто используется в подобных демонстрациях.

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