Представлен робот Xiaomi нового поколения: 170 см, 66 кг и 66 степеней свободы

На Всемирной конференции робототехники 2026 года Xiaomi представила нового человекоподобного робота Xiaomi Tieda. Его рост составляет около 1,7 м, масса — 66 кг, а конструкция поддерживает 66 степеней свободы.

В начале года робот отправился на «стажировку» на автомобильный завод Xiaomi, где его задействовали на станции загрузки самонарезающих гаек. После трёх месяцев работы показатель успешного выполнения операций достиг 98% — всего на 1 процентный пункт меньше результата человека. Ожидается, что робот вскоре официально допустят к выполнению этих задач.

Другую «профессию» Tieda осваивал в логистической зоне цеха окончательной сборки. Там он сортировал боковые крышки центральной панели управления и складывал коробки с материалами. В обоих сценариях показатель успешного выполнения операций составил около 90%.

На демонстрациях робот показал себя и в более необычной роли. Во время чемпионата мира по ралли 2026 года Tieda выступил в качестве «флориста»: мог брать лепестки, разбрасывать цветы и передавать их зрителям. Кроме того, робот выполнял рукопожатия, приветствия и жесты в виде сердечка.

Главная особенность заключается в том, что эти действия выполняются с помощью большой языковой модели. Робот самостоятельно распознаёт ситуацию, понимает поставленную задачу и выбирает необходимые действия, без ручного дистанционного управления, которое часто используется в подобных демонстрациях.