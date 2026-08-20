Сверхъяркий лазерный 4K-проектор с оптическим зумом и 64 ГБ памяти за 550 долларов. Представлен Dangbei D7X Pro
Проектор построен на 0,39-дюймовом DMD-чипе и оснащён трёхцветным лазером QuaLas 42
Компания Dangbei представила на китайской площадке JD.com новый проектор D7X Pro. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене около 550 долларов.
Проектор построен на 0,39-дюймовом DMD-чипе и оснащён трёхцветным лазером QuaLas 42. Заявленная яркость достигает 1700 CVIA, или 1900 ISO, а динамическая контрастность составляет 50 000:1. Устройство поддерживает разрешение 4K, обеспечивает охват 110% цветового пространства BT.2020, а точность цветопередачи заявлена на уровне ΔE<1.
Одной из особенностей Dangbei D7X Pro стал встроенный карданный механизм с диапазоном наклона 145°. Новинка получила оптический зум с диапазоном 0,98–1,3:1, который позволяет менять размер изображения без потери резкости. Также предусмотрены автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, автофокусировка, интеллектуальное предотвращение столкновений, автоматическое выравнивание изображения по экрану и защита зрения.
За производительность отвечает процессор MT9 в сочетании с 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Проектор поддерживает Wi-Fi 6 и работает под управлением Dangbei AI OS 6.0.
Для подключения предусмотрены два USB, два HDMI, разъём питания постоянного тока и 3,5-мм аудиовыход. За звук отвечают два встроенных динамика мощностью по 6 Вт.
Комментарии