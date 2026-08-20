Живые фото и видео: в России показали кастомный складной iPhone Ultra до анонса Apple

Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, представила дизайн Liquid Metal для ожидаемого складного iPhone Ultra, опубликовав фотографии и видео устройства.

Корпус модели выполнен из серебра 925 пробы с зеркальной полировкой. Главной особенностью стал рельеф, имитирующий текучий металл, который словно застыл на поверхности смартфона.

Плавные линии образуют скульптурный рисунок и по-разному отражают свет в зависимости от угла обзора. Одни участки выглядят темными и глубокими, другие приобретают яркий металлический блеск. Такой подход должен визуально подчеркнуть трансформируемую конструкцию складного смартфона.

В Caviar отмечают, что при создании дизайна стремились отойти от традиционного представления о металле как о жестком и статичном материале. Декоративных узоров на корпусе практически нет — акцент сделан на фактуре серебра, геометрии и отражениях.

Стоимость кастомных версий предполагаемого iPhone Ultra у Caviar начинается от 849 тысяч рублей. Вариант в серебряном исполнении оценивается от 1,2 млн рублей. Компания также принимает предварительные заказы на iPhone 18 Pro и Pro Max в представленных вариантах оформления.