Крошечная стиральная машина с конденсационной сушкой и стерилизацией Roborock Z1 Mini Pro поступила в продажу в Китае

Roborock Z1 Mini Pro рассчитана на небольшие помещения, получила более 30 программ, УФ-стерилизацию и необычную систему конденсационной сушки

Компания Roborock выпустила компактную стиральную машину Z1 Mini Pro, ее цена составляет около 450 долларов в Китае.

Roborock называет Z1 Mini Pro первой своей стиральной машиной, которая в компактном корпусе одновременно поддерживает стирку до 2 кг белья и сушку до 1 кг. Диаметр барабана увеличен до 301 мм, поэтому внутри достаточно места для нескольких вещей — например, детской одежды, нижнего белья или спортивной формы.

При габаритах 400 × 436 × 500 мм масса составляет 24 кг. Встроенный сливной насос позволяет устанавливать устройство на столешнице, в нише или рядом с полноразмерной стиральной машиной, не привязываясь к расположению напольного слива.

За качество стирки отвечает технология Stone Blue Oxygen Mousse Washing 3.0, формирующая плотную пену и распыляющая её на ткань. Заявленные коэффициенты энергоэффективности и стирки протеиновых загрязнений составляют 1,08 и 2,49 соответственно. Система распознавания загрязнений автоматически корректирует продолжительность цикла, в том числе при удалении пятен крови и молока.

Для сушки Roborock впервые использовала технологию конденсационной сушки. Влага и горячий воздух циркулируют внутри устройства, благодаря чему они не выходят в помещение и не повышают влажность. Самоочищающийся фильтр для ворса автоматически удаляет накопившиеся загрязнения.

Отдельное внимание уделено гигиене. Система Blue Oxygen и двойная УФ-стерилизация обеспечивают заявленный уровень уничтожения бактерий до 99,99%. Всего предусмотрено более 30 программ, включая быструю стирку нижнего белья, удаление пятен крови, уход за шёлком и 10-минутный экспресс-цикл.

Roborock Z1 Mini Pro получила энергоэффективность первого класса и трёхлетнюю гарантию на устройство. На двигатель с прямым приводом предоставляется гарантия сроком 10 лет.