Батареи нового поколения от BYD с зарядкой за считаные минуты получат машины других брендов

Компания Hongqi станет первым сторонним брендом, который получит доступ к технологии BYD Blade Battery второго поколения и фирменной системе сверхбыстрой зарядки. Об этом стало известно после выхода совместного предприятия FAW и BYD на стабильный этап массового производства аккумуляторов.

Предприятие FAW-FinDreams New Energy Technology выпускает батареи для электромобилей брендов Hongqi и Audi. По словам заместителя генерального директора компании Чжан Хунцзюня, проект получил номинацию на ключевую программу следующей полностью электрической платформы Hongqi. Это открывает путь к интеграции Blade Battery 2.0 в будущие модели марки.

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До сих пор аккумуляторы второго поколения и технология Megawatt Fast Charging использовались исключительно в автомобилях BYD. Для стороннего бренда это станет первым подобным случаем. Технология позволяет зарядить совместимый аккумулятор с 10% до 70% всего за 5 минут.

Совместное предприятие FAW и BYD предполагает инвестиции в размере 18 млрд юаней. Производство организовано в три этапа, а суммарная мощность предприятия после завершения проекта составит 45 ГВт•ч в год. Этого должно хватить для оснащения аккумуляторами почти 600 000 автомобилей ежегодно.