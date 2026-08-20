Годовая подписка бесплатно и до 5 ТБ облачного хранилища: Google Gemini получил отдельный раздел для студентов

Компания Google начала развивать Gemini как инструмент для учебы. В сервисе появился специальный раздел для студентов, где можно собирать материалы в учебные блокноты, создавать карточки для запоминания и проходить тренировочные тесты. Блокноты теперь поддерживают графики и изображения, а даты контрольных и дедлайны из учебного плана можно добавлять в Google Calendar.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

В Gemini Live появилась интеграция с Deep Research. Пользователь может запросить подробный исследовательский отчет, а затем обсудить его с чат-ботом. Если подготовка материала занимает время, приложение уведомит о завершении даже после закрытия чата и блокировки смартфона.

В ближайшие недели Google также начнет распространять обновление Lens в мобильном приложении. С его помощью можно сфотографировать задание или учебный лист и получить объяснение сложной темы, подсказку или помощь в поиске ошибки.

В США студентам доступен годовой Google AI Pro с 5 ТБ облачного хранилища. Для пользователей за пределами США предусмотрен Google AI Plus — в него входит 400 ГБ хранилища, а лимиты на использование Gemini ниже.