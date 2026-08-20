Киберпанк уже здесь: представлен робот с реалистичной кожей, которая прослужит до 7 лет

Лицо позволяет воспроизводить множество тонких выражений

Искусственный интеллект

На этой неделе состоялось открытие Всемирной конференции робототехники 2026 года в Пекине, которая собрала более 300 компаний и представила более 2000 передовых технологических экспонатов. Среди них особое внимание привлек человекоподобный бионический робот в традиционной китайской одежде. Многие посетители останавливались, чтобы сфотографироваться с ним.

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Источник изображения: Часть изображения mydrivers

Этот бионический робот сочетает в себе традиционную восточную эстетику с передовыми робототехническими технологиями. Руки робота получили видимую механическую шарнирную структуру, а холодные, твердые механические детали резко контрастируют с мягкой, традиционной одеждой, создавая уникальный китайский стиль киберпанка.

Обозреватели пишут, что лицо позволяет воспроизводить множество тонких выражений, а моргание и изменения выражения лица получились плавными и естественными, что значительно сокращает разрыв между человеком и машиной.

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Источник изображения: mydrivers

Главным преимуществом на аппаратном уровне является бионическая кожа лица. Специальный материал способен предотвращать износ и старение до семи лет, значительно увеличивая срок службы бионического робота и решая проблему, характерную для ранее использовавшейся искусственной кожи, которая была подвержена старению и повреждениям.

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