«Цветопередача, практически неотличимая от реальности». Oppo представила экраны нового поколения
Ожидается, что Oppo Find X10 первым получит такой экран
Компания Oppo официально представила технологию дисплеев нового поколения, обеспечивающую комплексное улучшение экрана на всех этапах производства — от индивидуальной настройки подложки до калибровки на уровне отдельных пикселей.
Благодаря использованию полностью обновленных светоизлучающих RGB-материалов и глубокой оптимизации спектральных характеристик эта технология позволяет достичь рекордного охвата цветового пространства BT.2020, обеспечивая цветопередачу, практически неотличимую от реальности. Создание превосходного дисплея не терпит упрощений: оно требует возвращения к основам и совершенствования каждой детали.
Ранее сообщалось, что Oppo совместно с партнерами разработала новую технологию, которая обеспечивает самый широкий в отрасли цветовой охват BT.2020, а также «самый высокий в отрасли уровень полезного красного света и самый низкий уровень вредного синего света». Такой экран максимально повышает точность цветопередачи и защиту глаз.
Еще одной особенностью станет очень тонкая рамка вокруг экрана. По словам инсайдера, добиться этого поможет новая производственная линия Oppo.
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