«Цветопередача, практически неотличимая от реальности». Oppo представила экраны нового поколения

Компания Oppo официально представила технологию дисплеев нового поколения, обеспечивающую комплексное улучшение экрана на всех этапах производства — от индивидуальной настройки подложки до калибровки на уровне отдельных пикселей.

Благодаря использованию полностью обновленных светоизлучающих RGB-материалов и глубокой оптимизации спектральных характеристик эта технология позволяет достичь рекордного охвата цветового пространства BT.2020, обеспечивая цветопередачу, практически неотличимую от реальности. Создание превосходного дисплея не терпит упрощений: оно требует возвращения к основам и совершенствования каждой детали. Oppo

Ранее сообщалось, что Oppo совместно с партнерами разработала новую технологию, которая обеспечивает самый широкий в отрасли цветовой охват BT.2020, а также «самый высокий в отрасли уровень полезного красного света и самый низкий уровень вредного синего света». Такой экран максимально повышает точность цветопередачи и защиту глаз.

Еще одной особенностью станет очень тонкая рамка вокруг экрана. По словам инсайдера, добиться этого поможет новая производственная линия Oppo.