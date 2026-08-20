Нитрид галлия, два USB-C, зарядка iPhone 17 Pro до 50% за 20 минут и компактный складной корпус. Представлена зарядка Cuktech CP6

Компания Cuktech представила компактное зарядное устройство CP6 мощностью 67 Вт. Продажи в Китае начнутся 21 августа, цена составит от 79 юаней.

Устройство оснащено двумя портами USB-C и рассчитано на технику Apple. CP6 поддерживает быструю зарядку iPhone мощностью до 45 Вт. По данным производителя, iPhone 17 Pro способен восполнить около 50% заряда за 20 минут. iPhone 17 Pro Max за 30 минут заряжается примерно до 62%, при этом максимальная мощность достигает 40 Вт.

Адаптер также совместим с iPad, MacBook и AirPods. Например, 11-дюймовый iPad Pro второго поколения может получать до 35 Вт, а MacBook Air с чипом M3 — до 60 Вт.

В основе CP6 лежит технология GaN, позволяющая уменьшить размеры устройства и одновременно повысить эффективность. Зарядное устройство контролирует температуру на уровне чипа, выполняя до 36 000 измерений в час. При обнаружении нештатной ситуации защита срабатывает за 0,1 секунды.

Габариты адаптера составляют всего 36 × 36 × 50,5 мм, а складной полупрорезиненный штекер облегчает переноску. Корпус выполнен в минималистичном стиле с закруглёнными гранями и матовой верхней поверхностью.

Два USB-C позволяют одновременно заряжать два устройства. Система автоматически распределяет мощность между портами в зависимости от подключённых гаджетов. Если один из них практически не потребляет энергию, мощность второго порта может увеличиваться с 33 до 45 Вт.