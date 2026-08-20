Батарея 8560 мАч с ресурсом 6 лет, прочный корпус, IP69K, Snapdragon 6 Gen 4 и много памяти за 34 тыс. рублей. Новейший Honor Turbo появился на российских маркетплейсах

Батарея смартфона работает при температурах от -30 до 55 °C

Новый смартфон Honor — Honor Turbo — начали продавать на российских маркетплейсах: новинку можно приобрести на Ozon, «Яндекс Маркете» и Wildberries. Рекомендованная стоимость составляет 37 тыс. рублей, но с 20 по 31 августа действует скидка 3000 рублей, снижающая цену до 34 тыс. рублей. Смартфон доступен в черном, зеленом и бежевом цветах.

Особенность Honor Turbo — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8560 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также усиленный корпус. Honor заявляет до трех дней автономной работы в зависимости от сценария использования и сохранение характеристик аккумулятора на протяжении шести лет. При этом толщина и масса далеко не запредельные — 7,76 мм и 196 граммов соответственно. Система терморегулирования рассчитана на работу аккумулятора при температурах от -30 до 55 °C.

Honor Turbo построен на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. В России предлагается единственная конфигурация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон получил 6,79-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2640 × 1200 пикселей и с частотой обновления 120 Гц. Панель обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, заявленная локальная пиковая яркость достигает 6000 нит.

Отдельный акцент сделан на прочности: Honor заявляет устойчивость к падениям с высоты до 2,5 метра, закаленное защитное стекло и шестислойную амортизирующую конструкцию. Устройство прошло сертификацию SGS по нескольким видам механических и температурных испытаний. Корпус защищен в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69K.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, разрешение широкоугольной камеры — 5 Мп.

Honor Turbo работает на Android 16 с интерфейсом MagicOS 10. Среди программных функций — ИИ-инструменты для работы с текстом и Magic Portal для передачи выделенного контента между приложениями. Также предусмотрены стереодинамики с режимом повышения громкости до 400%.