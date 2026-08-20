Самый тонкий в мире робот-пылесос проезжает пороги высотой до 8,8 см. Представлен Roborock P30 Pro

Roborock представила новый робот-пылесос P30 Pro, который сочетает тонкий корпус с полноценной системой влажной уборки. Высота устройства составляет всего 8,98 см, а регулируемый лазерный радар LDS позволяет дополнительно уменьшать габариты при уборке под кроватями, диванами и другой мебелью. Производитель называет модель самым тонким роботом с водяным охлаждением в отрасли.

При этом компактность не помешала проходимости. P30 Pro способен непрерывно преодолевать препятствия высотой до 8,8 см, включая пороги и сложные участки пола.

Главное новшество — 270-миллиметровый моющий валик, который постоянно омывается горячей водой температурой 60 °C. Он вращается со скоростью 240 об/мин и прижимается к полу с усилием 15 Н. Система одновременно подаёт чистую воду и удаляет загрязнения, поддерживая валик в чистом состоянии. Для уборки вдоль стен предусмотрен боковой выдвижной механизм: валик может смещаться на 44 мм, оставляя зазор всего 10 мм.

На коврах ролик автоматически поднимается на 15 мм, предотвращая их намокание. Для сухой уборки используется система всасывания мощностью 40 000 Па и основная щётка DuoDivide, рассчитанная на снижение наматывания волос.

За навигацию и распознавание объектов отвечают RGB-камера с ИИ и структурированный свет. Робот способен распознавать более 300 типов объектов. В приложении доступны ИИ-помощник, рекомендации по уборке, диагностика неисправностей, отслеживание домашних животных и функция поиска питомца.

Базовая станция поддерживает мойку при температуре до 100 °C, автоматическую повторную мойку в зависимости от загрязнения и сушку горячим воздухом при 63 °C. Пылесборника объёмом 2,5 л хватает примерно на 60 дней.

Roborock P30 Pro уже поступил в продажу в Китае. Версия с резервуаром для воды стоит 4299 юаней, а модель с системой водяного охлаждения — 4699 юаней.