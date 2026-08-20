Большой экран 1,96 дюйма, защита IP68, GPS, более 150 режимов тренировок и 18 дней автономности — за 6500 рублей. В России стартовали продажи Xiaomi Watch 6 Lite

Также в продаже появился фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 Active за 2890 рублей

В России стартовали продажи новых носимых устройств Xiaomi — фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 11 Active, а также умных часов Redmi Watch 6 Active и Watch 6 Lite. Об этом сообщила diHouse — дистрибутор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi.

Самой доступной новинкой стал Xiaomi Smart Band 11 Active за 2890 рублей. Фитнес-браслет получил 1,47-дюймовый экран с разрешением 172 × 320 пикселей и частотой 60 Гц. Устройство защищено от воды (5 ATM) и поддерживает более 50 спортивных режимов. Масса составляет всего 18 граммов.

Smart Band 11 Active умеет круглосуточно отслеживать пульс, насыщение крови кислородом (SpO₂), уровень стресса и качество сна. Аккумулятор емкостью 300 мАч рассчитан максимум на 21 день работы, хотя при обычном сценарии использования производитель заявляет до восьми дней. На российском рынке браслет доступен в черном, сером и розовом цветах.

Redmi Watch 6 Active стоимостью от 3890 рублей получили 1,85-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 390 × 450 пикселей с пиковой яркостью 1200 нит и функцией Always-On Display. Толщина корпуса составляет 9,9 мм, ремешки — быстросъемные.

Watch 6 Active поддерживают Bluetooth-звонки, мониторинг пульса, SpO₂ и уровня стресса. Батарея на 470 мАч обеспечивает до 12 дней работы при обычном использовании или до 18 дней в экономичном режиме. Корпус защищен в соответствии со степенью IP68. Часы предлагаются в черном, серебристом и оранжевом цветах.

Redmi Watch 6 Lite оценены в 6490 рублей. Они получили более крупный 1,96-дюймовый экран AMOLED с разрешением 410 × 502 пикселя с яркостью до 1500 нит. Есть режим Always-On Display и автоматическая регулировка яркости с помощью датчика внешнего освещения.

Watch 6 Lite поддерживают более 150 спортивных режимов, включая плавание, и оснащены мультисистемной спутниковой навигацией. Для отслеживания движения используются акселерометр, гироскоп, электронный компас и 9-осевая система датчиков. Поддерживаются Bluetooth-звонки и мониторинг основных показателей здоровья. Автономность достигает 18 дней.

Также в России появились наушники Redmi Headphones NEO в новом цвете — голубом. Цена устройства составляет 5690 рублей.