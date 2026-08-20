Экран без вырезов и новый Snapdragon: Red Magic 12 Pro выйдет уже в октябре

Серия Red Magic 12 Pro должна выйти в октябре и стать одной из первых линеек смартфонов на флагманской платформе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Глава Red Magic Цзян Чао подтвердил, что новый смартфон готовится к выходу, но отметил, что компания пока не начала активную рекламную кампанию.

Официальная презентация нового поколения Snapdragon ожидается на саммите Qualcomm 23–25 сентября. Старшая версия Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, согласно утечкам, получит процессор Orion третьего поколения с восемью ядрами, 16 МБ кэш-памяти L2 и максимальной частотой почти 5 ГГц. За графику будет отвечать новый Adreno 850.

Red Magic 11 Pro Источник изображения: mydrivers

Red Magic 12 сохранит фирменную концепцию экрана без отверстий. Смартфон получит камеру под дисплеем и обновлённые материалы экрана, благодаря чему производитель рассчитывает улучшить качество изображения.

Игровые возможности также расширят за счёт новых функций искусственного интеллекта. Фирменный аниме-помощник MORA станет умнее и получит дополнительные возможности для взаимодействия и помощи во время игр.

Для охлаждения Red Magic 12 Pro предусмотрена комбинированная система. Активное воздушное и жидкостное охлаждение будут работать совместно, снижая нагрев корпуса и помогая дольше сохранять высокую производительность без троттлинга.