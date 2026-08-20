Первый FM-эфир с высоты 30 км: российские специалисты испытали стратосферное радио над Северным полюсом

Российский хостинг-провайдер RUVDS сообщил о первом экспериментальном FM-радиовещании из стратосферы над Северным полюсом, рассчитанном на обычные бытовые УКВ-приемники. Для этого передатчик подняли на стратосферной платформе на высоту более 30 км.

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Эксперимент провели RUVDS совместно со «Стратонавтикой», Мурманским арктическим университетом, «Росатомом» и радио «Маяк». По заявлению организаторов, ранее FM-вещание из стратосферы непосредственно в диапазоне бытовых радиоприемников не проводилось.

Первая платформа была запущена непосредственно в районе Северного полюса. После подъема на высоту свыше 30 км установленный на борту передатчик провел сеанс вещания в общедоступном FM-диапазоне. Арктическая площадка была выбрана в том числе из-за практически полного отсутствия индустриальных радиопомех.

В RUVDS рассматривают эксперимент как проверку концепции широкомасштабного радиовещания с высотных платформ. По словам генерального директора компании Никиты Цаплина, в перспективе подобные технологии могут стать шагом к созданию систем, способных обеспечивать радиосигналом огромные территории.

В рамках второго эксперимента в районе архипелага Земля Франца-Иосифа организаторы испытали уже возвращаемую стратосферную платформу. После выполнения программы она преодолела более 100 км и успешно вернулась в заданный район.

На борту находились датчики и экспериментальная мультиспектральная камера. Собранные данные планируется использовать для исследований климатических изменений в Арктике, наблюдения за популяциями морских млекопитающих и мониторинга обстановки на Северном морском пути.