iPhone 18 Pro в новых цветах с уменьшенным Dynamic Island засветился до анонса

На фоне приближения сентябрьской презентации Apple в сети появились изображения, демонстрирующие предполагаемые варианты расцветки iPhone 18 Pro. На рендерах смартфон представлен четырех цвета.

Главным изменением лицевой панели может стать уменьшенный Dynamic Island. По данным утечек, его ширина сократится примерно на 35% благодаря переносу инфракрасных датчиков под дисплей. При этом сама концепция Dynamic Island сохранится.

Ожидается, что iPhone 18 Pro представят 9 сентября вместе с другими новинками Apple.

Редакция уже подробно освещала грядущие изменения в дизайне iPhone 18 Pro. Ещё в январе инсайдер Ice Universe сообщил об уменьшении Dynamic Island примерно на 35% — с 20,76 мм до 13,49 мм в ширину. Позднее это подтвердили фотографии прототипов: утечки показали, что инфракрасный излучатель Face ID переместится под дисплей, что и позволит сократить размер выреза, сохранив саму концепцию Dynamic Island.

Что касается расцветок, ранее мы рассказывали о макетах, опубликованных инсайдером Сонни Диксоном: линейка iPhone 18 Pro должна выйти в серебристом, чёрном, голубом и тёмно-вишнёвом вариантах, причём Dark Cherry позиционируется как главный фирменный цвет поколения — по аналогии с оранжевым у iPhone 17 Pro.

Информатор Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12, браке в iPhone 15, а также опубликовал точные фото макетов iPhone 16.