Главная презентация Apple 2026 года с показом iPhone Ultra состоится 9 сентября. Инсайдер утверждает, что анонс ожидается до конца недели

Компания представит складной смартфон вместе с iPhone 18 Pro уже в начале сентября

Apple готовится к традиционной осенней презентации, которая в этом году может стать особенно важной для компании. Главной новинкой мероприятия должен стать первый складной iPhone, запуск которого ожидается примерно через две с половиной недели.

По данным инсайдера, презентация состоится 9 сентября. Вместе со складным смартфоном Apple может представить линейку iPhone 18 Pro. Новинка, которую пока называют iPhone Ultra, станет первым складным устройством компании.

На изображении также представлены Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а среди возможных дополнительных новинок фигурируют новые HomePod и Apple TV.

Ожидается, что после презентации Apple вскоре откроет предварительные заказы, а затем начнёт продажи новых устройств.

При этом официальные даты мероприятия и характеристики складного iPhone пока не объявлены.

Информатор Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12, браке в iPhone 15, а также опубликовал точные фото макетов iPhone 16.