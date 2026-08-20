Никаких изменений по сравнению с iPhone 17 Pro Max: распаковку чехла для iPhone 18 Pro Max показали вживую

Источник указывает на сохранение размеров и толщины нынешнего флагмана

В сети появилось видео с распаковкой прозрачного чехла для будущего iPhone 18 Pro Max.

По словам автора публикации, размеры, пропорции и толщина аксессуара полностью совпадают с параметрами чехла для iPhone 17 Pro Max.

При этом утечка расходится с некоторыми более ранними слухами, согласно которым iPhone 18 Pro Max может стать толще. Поэтому остается открытым вопрос, насколько сохранение нынешней конструкции совместимо с ожидаемыми нововведениями камеры, включая систему с переменной диафрагмой.

Как уже сообщалось, онлайн-магазины уже начали принимать заказы на совместимые чехлы. На Taobao и JD.com стоимость аксессуаров составляет примерно 22–36 юаней.

Презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидается в сентябре.