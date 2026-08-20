Космонавты испытают робота-аватара и лазеры на МКС

В программу 75-й экспедиции вошли четыре новых исследования, включая испытания человекоподобного робота, который будет выполнять команды экипажа в режиме «аватара»

В рамках 75-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Роскосмоса проведут 42 научных эксперимента. Большая часть исследований продолжается уже несколько лет и посвящена, в частности, изучению влияния космических полётов на организм человека.

Четыре эксперимента в программе стали новыми. «Газоанализатор-ФС» позволит проверить эффективность одного из элементов системы обеспечения газовой среды пилотируемых космических комплексов.

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В рамках эксперимента «Теледроид» на станции установят человекоподобного робота. Он будет выполнять команды космонавтов в режиме «аватара», что позволит отработать технологии дистанционного управления роботизированными системами.

Эксперимент «Тест-Пеликан-ресурс» посвящён испытанию компонентов лазерных систем в космических условиях. Ещё одно новое исследование — «Скаттерометр-L» — предусматривает мониторинг морской поверхности Земли с помощью скаттерометрии.

В настоящее время эксперименты выполняют космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Позже к работе подключится Сергей Тетерятников.