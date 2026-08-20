Rocket Lab запускает новейший японский спутник, который сможет видеть сквозь облака
Ракета Electron должна вывести на орбиту радиолокационный аппарат частной компании iQPS, способный получать изображения поверхности планеты независимо от времени суток и наличия облаков
Rocket Lab сегодня, 20 августа, планирует запустить с космодрома в Новой Зеландии ракету Electron с японским спутником SUSANOO-II. Старт запланирован на окно, открывающееся в 16:00 мск.
Аппарат принадлежит токийской компании iQPS и станет очередным спутником её группировки из 36 аппаратов с радиолокационными антеннами с синтезированной апертурой (SAR). Такая технология позволяет наблюдать за поверхностью Земли днём и ночью, а также получать изображения сквозь облачный покров.
Примерно через 50 минут после старта верхняя ступень Electron должна вывести SUSANOO-II на орбиту высотой около 575 км. Спутник получил название в честь японского бога грома Сусаноо.
Для Rocket Lab это будет уже девятый запуск в интересах iQPS, 14-й запуск компании в 2026 году и 93-й за всю историю. Предыдущая миссия Rocket Lab 6 августа также вывела на орбиту спутник этой японской компании.
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