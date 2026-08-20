Илон Маск рассказал, когда Starship поймают и повторно запустят в космос

Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает поймать возвращающийся Starship с помощью стартовой башни в течение ближайших нескольких месяцев. По его словам, первый повторный корабля может состояться уже в конце 2026 года или в начале 2027-го.

Похоже, мы, поймем корабль башней в течение ближайших нескольких месяцев. Если бы в море, где мы сажали корабль в последний раз, была башня, мы бы его поймали. Первый повторный полет корабля состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего. Это станет поворотным моментом в истории, когда сознание достигнет звезд. Илон Маск

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

SpaceX считает повторный полёт Starship одним из ключевых этапов в развитии космонавтики. Полноценная многоразовость ракеты необходима для резкого снижения стоимости запусков.

В долгосрочной перспективе SpaceX связывает эту технологию с возможностью сделать космические полёты значительно доступнее и создать условия для превращения человечества в многопланетный вид.

Напомним, корабль Ship 41 провёл на испытательном полигоне Massey свой первый статический огневой тест с одним двигателем.