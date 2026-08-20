Две трети всех спутников в космосе: SpaceX разместила уже более 11 000 аппаратов Starlink на орбите
Очередной запуск Falcon 9 вывел на низкую околоземную орбиту ещё 24 спутника
SpaceX вывела на орбиту ещё 24 спутника Starlink, доведя их общее количество на низкой околоземной орбите до более чем 11 000. Запуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты Falcon 9.
Примерно через восемь минут после старта первая ступень B1097 успешно села на автономную платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Это был уже 12-й полёт данной ступени. Она ранее использовалась для запусков спутников Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 и семи предыдущих партий Starlink.
После очередного запуска группировка Starlink насчитывает более 11 000 спутников. В это число входят не только полностью работоспособные аппараты, но и спутники, которые вышли из строя либо готовятся к сходу с орбиты. Таким образом, SpaceX продолжает стремительно наращивать крупнейшую в мире спутниковую группировку для глобального доступа к интернету.
Посадка B1097 стала 219-й для беспилотной платформы Of Course I Still Love You и 651-й успешной посадкой первой ступени Falcon.
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