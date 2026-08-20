SpaceX разместит антенны Starlink на парковке торгового центра

SpaceX получила разрешение на размещение наземных станций Starlink на парковке торгового центра Midway Mall в городе Шерман, штат Техас. Проект одобрила Комиссия по планированию и зонированию города.

Речь идет о комплексе спутниковых антенн, которое будет соединять спутники Starlink с расположенными поблизости оптоволоконными линиями. По замыслу компании, это позволит увеличить пропускную способность сети и улучшить качество интернет-соединения в районе, в том числе при потоковой передаче видео и видеозвонках.

Антенны планируется установить рядом с бывшим магазином Burlington Coat Factory. Для этого будет использована часть парковки Midway Mall, которая сейчас не используется.

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В последние годы торговый центр переживает возрождение. «За последние несколько лет мы действительно наблюдаем своего рода возрождение торгового центра, — сказал Нейт Страух, менеджер по связям с общественностью города Шерман. — Там открылись рестораны и некоторые магазины, которые действительно начали оживлять это место».

«Но им не понадобится вся эта парковка, — сказал Штраух. — Поэтому возможность использовать часть этой парковки с пользой — это хорошо для всего этого района».

Новых рабочих мест проект, по словам представителей города, не создаст. Однако власти считают появление инфраструктуры SpaceX важным событием для Шермана, поскольку город привлечет инвестиции одной из крупнейших технологических компаний мира.