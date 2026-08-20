Представлена Toyota Camry 2027: 197 л.с. с расходом 4,5 л/100 км и топовым оснащением — за 170 тыс. юаней (2,2 млн рублей)

Toyota вывела на китайский рынок Camry 2027 модельного года. Автомобиль получил переработанный салон, медиасистему с увеличенным экраном и более современным процессором, а также расширенный набор опций. Что интересно, в опубликованном прайс-листе отсутствует самая мощная версия — гибридная на базе 2,5-литрового мотора. Возможно, такой вариант поступит в продажу позже.

Рекомендованные цены Camry 2027 варьируются в диапазоне от 172 о 210 тыс. юаней (2,2-2,7 млн рублей), однако специальные цены у официальных дилеров на старте продаж ниже — от 132 до 170 тыс. юаней (1,75-2,2 млн рублей).

Основные изменения произошли внутри. Toyota переработала переднюю панель, увеличила количество мягких материалов, добавила новые декоративные элементы и отделку потолка замшей. Также появились новые цвета салона — коричневый и серый.

Одним из главных технических обновлений стала мультимедийная система. Теперь Camry уже в базовой комплектации оснащается 15,6-дюймовым центральным дисплеем. Стандартной также стала цифровая панель приборов с экраном увеличенного размера. В более дорогих версиях предусмотрены проекционный дисплей и беспроводная 50-ваттная зарядка.

Список оборудования топовых комплектаций заметно расширился. Передние кресла могут оснащаться подогревом, вентиляцией и массажем, а аудиосистема JBL получила 14 динамиков. Для задних пассажиров доступны электрическая регулировка спинок, подогрев и вентиляция. На спинках передних кресел появились крепления и интерфейсы для устройств экосистемы Xiaomi (планшетов планшеты). В самой дорогой версии предусмотрена панорамная крыша.

Ради дополнительного багажного пространства Toyota отказалась от запасного колеса, разместив вместо него скрытый отсек для хранения вещей.

Экстерьер практически не изменился. Сохранились С-образные передние и задние фонари, узкая решетка радиатора и скрытая выхлопная система. Габариты составляют 4950 × 1850 × 1450 мм, колесная база — 2825 мм. В зависимости от комплектации устанавливаются колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.

Все версии стандартно оснащаются комплексом Toyota Safety Sense с адаптивным круиз-контролем, автоматическим включением дальнего света, предупреждением о выходе из полосы и автоматическим экстренным торможением. В более дорогих версиях есть система контроля слепых зон, парковочные ассистенты и система предупреждения об опасности сзади, а в топовой версии — помощник перестроения, контроль поперечного движения спереди и мониторинг состояния водителя.

Линейка двигателей принципиально не изменилась. Базовый 2,0-литровый бензиновый мотор развивает 173 л.с. и сочетается с вариатором Direct Shift-CVT. Расход топлива по циклу WLTC составляет 6,03–6,29 л/100 км. Гибрид с 2,0-литровым ДВС развивает суммарные 197 л.с. и расходует 4,2–4,5 л/100 км.