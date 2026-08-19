Три ИИ против мошенников: «МТС Защитник» вдвое сократил время блокировки мошеннических звонков

«МТС Защитник» после обновления ИИ-моделей стал быстрее распознавать и блокировать нежелательные вызовы. Как рассказали в пресс-службе МТС, среднее время реакции системы сократилось с 30 до 15 секунд, а точность выявления сложных мошеннических схем выросла втрое.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

С января по июль 2026 года сервис обнаружил и заблокировал более 1,5 млрд спам- и мошеннических звонков. При анализе разговора одновременно работают три ИИ-модели, которые каждую секунду оценивают свыше 1,1 тыс. параметров вызова. Система учитывает не только технические характеристики соединения, но и контекст беседы, скорость речи и другие признаки подозрительной активности.

Особое внимание уделяется многоэтапным схемам, при которых злоумышленники совершают несколько последовательных звонков одному человеку. Для повышения точности алгоритмы дообучили на новых данных и дополнили более сложными языковыми моделями.

В компании отмечают, что обновление должно помочь быстрее реагировать на меняющиеся методы телефонных мошенников и сокращать время, в течение которого пользователь может подвергаться атаке.