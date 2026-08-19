Продажи смартфонов и многих других продуктов Xiaomi упали, но зато автомобили и ИИ показывают рост. Компания отчиталась за второй квартал

Компания Xiaomi опубликовала отчёт по итогам второго финансового квартала 2026 года. Выручка компании составила 16,2 млрд долларов, снизившись за год на 7%.

Поставки смартфонов тоже снизились: на 26,3%, до 31,2 млн единиц. При этом компания удержалась на третьем месте, так как продажи упали почти у всех основных игроков, кроме лидеров в лице Samsung и Apple.

Выручка от продаж смартфонов снизилась, но далеко не так сильно: на 7,5%, что говорит о повышении средней цены продажи.

Фото Xiaomi

А вот выручка от продажи устройств интернета вещей и того, что компания называет Lifestyle, упала сильнее: на 19%. Зато выручка от сервисов снизилась совсем незначительно, а выручка от продаж электромобилей и решений, связанных с ИИ, выросла на 17%. Также можно отметить, что доля смартфонов в общей выручке немного снизилась за год: примерно с 82% до 77%.

Компания тратит огромные средства на НИОКР. В этом году она уже потратила 3,7 млрд долларов и прогнозирует общие расходы в размере более 5,9 млрд по итогам горда. При этом почти половина сотрудников Xiaomi (47,2%) работают в сфере НИОКР.

Отдельный любопытный момент: большая часть фотографий, размещённых в документе финансового отчёта, касаются автомобильного сегмента.