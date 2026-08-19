Китайский лунный аппарат «Чанъэ-7» с российским оборудованием готов к запуску

Управление программы пилотируемых космических полётов Китая сообщило, что работы по подготовке к запуску на Луну космического аппарата «Чанъэ-7» практически завершены. Ранее Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщал, что на борт «Чанъэ-7» установлен российский прибор «Пылевой мониторинг Луны». Задача этого оборудования — исследовать плазменно-пылевую экзосферу естественного спутника Земли.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В WeChat китайского ведомства указано, что ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Long March 5), которая отправит «Чанъэ-7» к Луне, уже находится в состоянии готовности на стартовой площадке космодрома Вэньчан. Вскоре специалисты проведут предстартовую проверку, тестирование оборудования и заправку ракеты топливом. Ранее мы писали о том, что старт «Чанчжэн-5» запланирован на 24 августа.

«Чанчжэн-5» — это самая мощная действующая ракета-носитель Китая. Её высота составляет около 57 метров, стартовая масса — около 850 тонн, а тяга при старте достигает порядка 1078 тонн. В качестве топлива используются жидкий водород, жидкий кислород и керосин, ракета способна выводить на геопереходную орбиту до 14 тонн полезной нагрузки.