Китай впервые посадил на суше первую ступень многоразовой ракеты

«Чжуцюэ-3» вывела на орбиту спутник и успешно вернулась на Землю

В среду, 19 августа, Китай запустил многоразовую ракету-носитель «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3), успешно вернув на сушу её первую ступень, пишет агентство «Синьхуа». Ракету сконструировала частная космическая компания LandSpace.

Ракета-носитель «Чжуцюэ-3-Y2» стартовала в 7:35 утра по пекинскому времени (02:35 мск) из пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе Китая. Затем состоялась успешная посадка первой ступени на площадку в уезде Миньцинь провинции Ганьсу, она прошла с использованием развёртываемых посадочных опор. «Чжуцюэ-3-Y2» вывела на орбиту спутник «Хунху-3».

Это первый случай, когда первую ступень китайской ракеты удалось посадить на суше. Напомним, первый пуск «Чжуцюэ-3» 3 декабря 2025 года закончился неудачно: вторая ступень вышла на заданную орбиту, а первая ступень не смогла корректно завершить посадку. Также 10 июня этого года прошла успешная посадка первой ступени ракеты «Чанчжэн-10B» (Long March-10B), но не на сушу, а на морскую платформу.

«Чжуцюэ-3» работает на жидком кислородно-метановом топливе. Длина ракеты составляет 66,1 м, стартовая масса достигает 570 тонн, а тяга — более 750 тонн. Новая ракета должна стать частью китайской программы по созданию крупномасштабных сетей спутников.