Индия создаёт сеть из 1000 ИИ-сенсоров для самостоятельного поиска спутников на низкой околоземной орбите

MOSAIC от Digantara будет непрерывно сканировать небо, отличать орбитальные объекты от звёзд и определять координаты целей с неизвестным положением

Бангалорская компания Digantara представила сеть MOSAIC (Wide Area Sensing Architecture) — систему распределённых оптических датчиков с искусственным интеллектом для обнаружения, трекинга и анализа объектов на низкой околоземной орбите (LEO). Первоначальное развёртывание включает 5 узлов, координируемых как единая сеть.

Каждый узел состоит из оптического блока точного обзора неба и электронного блока встроенных вычислений, синхронизации и связи. Питание — солнечные панели с аккумуляторами, климатическая стойкость рассчитана от жары пустыни Тхар до гималайской зимы. В отличие от традиционных телескопов, наводимых на известный объект, MOSAIC непрерывно сканирует сектор неба и с помощью алгоритмов машинного обучения отличает звёзды от космических объектов, в том числе тусклых.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

После обнаружения применяется техника "lost-in-space" для определения координат объекта без предварительной информации или внешнего целеуказания. Такой подход позволяет отслеживать объекты, чьё положение неизвестно или изменилось непредвиденно.

Digantara анонсировала планы развернуть более 1000 узлов в течение 24 месяцев. Среди потенциальных приложений — небесная навигация в условиях отсутствия GPS и обеспечение независимости Индии от зарубежных источников космической разведки. Контекстом для запуска, как отмечают India Today и The Print, послужила зависимость страны от внешних данных во время операции Sindoor.

Публичных бенчмарков, уровней ложных срабатываний или данных о тренировочных выборках ИИ-моделей Digantara не приводит. Для инженеров по машинному обучению и системам синхронизации ключевыми останутся вопросы калибровки, метаданных сенсоров и качества слияния треков в распределённой архитектуре.