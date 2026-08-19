Электромобили Geely приблизятся к дизельным машинам по запасу хода: уже в 2027 году Geely начнет устанавливать в свои авто твердотельные батареи с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг

Такие машины смогут проезжать больше 1000 км на одной зарядке

Geely Holding планирует в 2027 году начать пилотное внедрение твердотельных аккумуляторов в автомобилях своих брендов. Наиболее совершенная версия батареи обеспечит удельную плотность энергии до 500 Вт·ч/кг, что потенциально позволит электромобилям преодолевать более 1000 км без подзарядки.

В 2026 году Geely уже приступила к испытаниям технологии в реальных условиях. После завершения валидации в 2027 году батареи планируется ограниченными партиями устанавливать на автомобили из экосистемы холдинга — в нее входят Geely, Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Proton, Farizon и другие марки. При этом пока не уточняется, какие именно модели первыми получат новые батареи.

Geely разрабатывает несколько вариантов твердотельных батарей с разной удельной энергоемкостью. Для флагманской версии заявлено значение 500 Вт·ч/кг. Для сравнения, выпускаемые Geely ячейки Golden Brick с жидким электролитом имеют удельную энергию около 250 Вт·ч/кг на уровне ячейки.

По оценке Geely, электромобили с новыми батареями смогут по дальности поездки приблизиться к автомобилям с дизельными двигателями. Заявленный ориентир — более 1000 км на одном заряде. Повышенная удельная энергоемкость также теоретически позволяет добиться такого запаса хода без пропорционального увеличения массы аккумулятора.

Одним из партнеров Geely при разработке материалов выступает американская Dow Chemical. Ранее компания разработала специальный клей для твердотельных аккумуляторных ячеек, сохраняющий стабильность при температурах от -40 до +120 °C.

При этом массового появления полностью твердотельных батарей в электромобилях в 2027 году ожидать не стоит. CATL ранее оценивала собственную технологию лишь на четвертом уровне девятибалльной шкалы технологической готовности (TRL), хотя компания рассчитывает перейти к полноразмерным прототипам и последующей сертификации. Иными словами, 2027 год, вероятнее всего, станет этапом ограниченных испытаний и пилотного внедрения, а не полноценного массового производства.