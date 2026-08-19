Ядерная «грелка» против -170 °C: Firefly отправит на Луну 5-ваттный радиоизотопный нагреватель

Firefly Aerospace отправит на Луну миниатюрный радиоизотопный источник тепла, который должен помочь будущим посадочным аппаратам переживать экстремально холодные лунные ночи. Экспериментальная система разработки Zeno Power полетит на одном из аппаратов Blue Ghost, запуск которого запланирован на 2028 год.

Комплекс Survive-the-Night получит радиоизотопный нагревательный элемент на основе америция-241. Его тепловая мощность составит всего 5 Вт, однако этого должно быть достаточно, чтобы поддерживать приемлемую температуру электроники, систем связи и электропитания экспериментального модуля.

Такая технология необходима из-за экстремальных условий на поверхности Луны. Одна лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а температура в этот период в некоторых районах может падать примерно до -170 °C. Без дополнительных источников тепла электроника и аккумуляторы посадочных аппаратов могут не пережить столь продолжительное охлаждение.

Цель эксперимента будет предельно простой: спустя пять дней после наступления лунной ночи модуль должен выйти на связь и передать на Землю сигнал, подтверждающий, что он продолжает работать.

Сам радиоизотопный нагреватель будет очень компактным — глава Zeno Power Тайлер Бернстайн сравнил его размеры с серебряным долларом. Массу и габариты всего экспериментального комплекса компании пока не раскрывают.

Испытание связано с программой NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Агентство стимулирует разработчиков коммерческих лунных аппаратов создавать технологии, способные работать не только в течение одного лунного дня, но и переживать ночь. Это становится особенно важным в контексте планов по созданию долговременной инфраструктуры и будущих баз на Луне.

Миссия станет первым космическим полетом оборудования Zeno Power и одним из первых случаев использования коммерческого радиоизотопного источника такого класса. Помимо проверки самой технологии, компания намерена отработать процедуры сертификации, транспортировки, интеграции и запуска ядерного оборудования на коммерческой ракете.

Zeno Power уже готовится к потенциальному массовому производству подобных устройств. В компании считают, что будущим лунным миссиям могут потребоваться сотни компактных радиоизотопных нагревателей. Параллельно разрабатываются более мощные системы, где тепло от распада радиоизотопов будет преобразовываться в электричество с помощью генераторов Стирлинга.

Похожий эксперимент в 2028 году планирует провести и Intuitive Machines. Компания также собирается установить на лунный аппарат нагреватель на америции-241. По ее данным, предусмотренная NASA премия за успешную демонстрацию технологии выживания в течение лунной ночи составляет $15 млн.