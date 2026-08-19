Недорогой, складной и мощный: электровелосипед Ride1Up Portola 02 может проехать до 96 км на одной зарядке

А стоит около 1000 долларов

Ride1Up представила складной электровелосипед Portola 02 — спустя почти три года после выхода оригинальной модели. Новинка получила обновленную электронику, а запас хода достигает 96 км — внушительный параметр для складной модели, которая, к тому же, стоит всего 1000 долларов.

Источник изображения: Ride1Up через Notebookcheck

Portola 02 получил раму из алюминиевого сплава. В сложенном состоянии габариты велосипеда составляют 48 х 75 х 84 см. При этом по-настоящему легким его не назовешь — масса составляет 27,6 кг.

За движение отвечает мотор-колесо AKM номинальной мощностью 750 Вт и с крутящим моментом до 90 Н·м. В режиме помощи при педалировании электровелосипед способен разгоняться до 45 км/ч.

Покупателям предложены два аккумулятора — емкостью 10 и 15 А·ч с запасом хода, соответственно, 72 и 96 км (при использовании помощи электромотора во время педалирования). При движении исключительно на электричестве запас хода будет меньше.

Электровелосипед получил систему Intui-Drive, объединяющую датчики крутящего момента и частоты вращения педалей. Она позволяет точнее регулировать помощь мотора в зависимости от усилий велосипедиста.

Portola 02 комплектуется широкими 20 х 3-дюймовыми устойчивыми к проколам шинами и гидравлическими двухпоршневыми дисковыми тормозами. На руле установлен 3,5-дюймовый цветной дисплей, отображающий скорость, заряд аккумулятора, расчетный запас хода и выбранный режим работы.

Среди других новшеств — интеграция Apple Find My для поиска велосипеда, передняя фара на 100 люкс и задний стоп-сигнал со встроенными указателями поворота.

Ride1Up Portola 02 с аккумулятором 10 А·ч стоит $995, а версия с батареей 15 А·ч — $1095.