10 260 мАч, тонкий корпус и магнитная зарядка Qi2: HMD готовит два новых мобильных аккумулятора

HMD готовит два новых мобильных аккумулятора — Power Bank P10 и Power Bank P10 Slim. Обе модели получили батареи емкостью более 10 000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Об этом сообщил инсайдер smashx_60.

HMD Amped Buds Источник изображения: HMD

HMD Power Bank P10 станет более традиционной моделью с батареей емкостью 10 600 мАч и поддержкой 20-ваттной зарядки. Для подключения устройств предусмотрены один USB-A и один двунаправленный USB-C.

Power Bank P10 Slim, судя по названию, будет выполнен в тонком кореусе. Емкость батареи составит 10 260 мАч. Максимальная мощность проводной зарядки через USB-C — те же 20 Вт. Отдельного USB-A у этой версии не предусмотрено, зато будет магнитная беспроводная зарядка стандарта Qi2 мощностью до 15 Вт.

Когда выйдут новинки и сколько будут стоить — не сообщается.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.