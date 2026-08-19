Один чехол для iPhone разных поколений: OtterBox заявила о совместимости чехлов iPhone 17 Pro и 18 Pro

Это значит, что новая модель не изменится в размерах

Чехлы для еще не представленного iPhone 18 Pro уже появились в продаже в американской сети Best Buy — примерно за месяц до ожидаемой презентации смартфона. На это обратил внимание редактор Bloomberg Марк Гурман.

Речь идет об аксессуарах OtterBox. На упаковке производитель указывает совместимость одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 17 Pro. Если информация верна, это может означать, что iPhone 18 Pro получит точно такой же корпус, что и iPhone 17 Pro.

Сам Гурман не подтверждает, что iPhone 18 Pro действительно будет полностью идентичен предшественнику по размерам, а лишь обращает внимание на маркировку OtterBox. Тем не менее она согласуется с предыдущими утечками, согласно которым линейка iPhone 18 Pro в значительной степени сохранит дизайн iPhone 17 Pro.

А вот ситуация с iPhone 18 Pro Max может оказаться иной: разные источники отмечают, что топовая модель линейки станет толще и тяжелее предшественника. Возможная причина — в аккумуляторе большей емкости.

Официальные размеры iPhone 18 Pro и 18 Pro Max Apple пока не раскрывала. Презентация новых смартфонов ожидается в середине сентября, поэтому совместимость аксессуаров окончательно подтвердится только после анонса.