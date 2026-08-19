Google закручивает гайки: установка некоторых APK на Android теперь требует 24 часов ожидания

Google начала внедрять в Android новый «расширенный» режим установки приложений из сторонних источников, если их разработчик не прошел официальную проверку. Одно из ключевых новшеств — обязательный период ожидания: после разрешения установки такого ПО пользователю придется подождать 24 часа.

Новый механизм призван усложнить установку потенциально опасных приложений. Чтобы разрешить установку программ от непроверенных разработчиков, пользователю потребуется открыть параметры разработчика и активировать пункт «Разрешить приложения от непроверенных разработчиков».

После этого Android покажет несколько предупреждений о возможных рисках и предложит запустить однократный 24-часовой период ожидания. По его завершении пользователю придется вернуться в тот же раздел настроек и подтвердить разрешение. Доступ к установке неподтвержденных приложений можно будет включить временно на семь дней либо оставить активным на неопределенный срок.

При этом ограничения не распространяются на установку приложений через ADB — этот механизм продолжит работать по-прежнему. После активации нового режима параметры разработчика также можно будет снова отключить, не отменяя сделанный ранее выбор.

За новую систему отвечает приложение Android Developer Verifier, о котором Google объявила в марте. Сейчас соответствующее обновление распространяется постепенно.

Изменения связаны с введением обязательной идентификации разработчиков Android-приложений. С 30 сентября Google начнет применять новые правила в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а в 2027 году планирует расширить систему на другие рынки.

В общем, Google не запрещает установку APK из сторонних источников полностью, но усложняет процедуру для приложений тех разработчиков, которые не прошли проверку. Компания объясняет введение новой системы предупреждений и задержку необходимостью защитить пользователей от вредоносных программ и социальной инженерии.