Почти 90 млн км/ч: прямо в центре Млечного пути нашли самую быструю звезду

Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути ранее неизвестную звезду S301, которая при сближении со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* (Sgr A*) разгоняется до 25 тыс. км/с — примерно 8% скорости света. Как сообщает Европейская южная обсерватория (ESO), это рекордная скорость среди известных звезд.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

S301 находится на чрезвычайно тесной орбите вокруг центральной черной дыры нашей Галактики и совершает полный оборот за 8,7 года. Для сравнения, одной из наиболее известных звезд в окрестностях Sgr A* — S2 — требуется около 16 лет.

В момент максимального сближения S301 проходит примерно в 12 астрономических единицах от черной дыры. Одна астрономическая единица соответствует среднему расстоянию между Землей и Солнцем — около 150 млн км. Таким образом, в ближайшей точке орбиты звезду и Sgr A* разделяет порядка 1,8 млрд км. Именно здесь колоссальная гравитация черной дыры ускоряет ее примерно до 25 тыс. км/с.

S301 удалось обнаружить благодаря инструменту GRAVITY, установленному на Очень большом телескопе ESO (VLT) в чилийской пустыне Атакама. Инфракрасный интерферометр способен с чрезвычайно высокой точностью отслеживать положение даже тусклых объектов в плотно заполненном звездами центре Галактики. После обнаружения объекта ученые изучили архивные наблюдения и установили, что S301 представляет собой относительно небольшую солнцеподобную звезду.

Научная ценность открытия выходит далеко за рамки рекорда скорости. Благодаря короткому периоду обращения и экстремальному сближению с Sgr A* движение S301 испытывает сильные релятивистские эффекты. Наблюдения за ее орбитой позволят проводить новые высокоточные проверки общей теории относительности Эйнштейна и уточнять характеристики центральной черной дыры.

Особенно важной целью станет измерение вращения Sgr A*. По словам исследователя Института внеземной физики Феликса Манга, S301 может позволить впервые напрямую определить скорость вращения сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути уже в течение ближайшего десятилетия. Без этой звезды для получения сопоставимых данных по другим объектам могли бы потребоваться несколько десятилетий наблюдений.