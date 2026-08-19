Последний раз такое «космическое шоу» было 370 лет назад: 31 декабря 2028 года состоится новогоднее лунное затмение

Россиян ждет уникальный подарок от Вселенной: ближайшее полное лунное затмение совпадет с наступлением 2029 года. Как сообщила ТАСС астроном Московского планетария Людмила Кошман, это редчайшее событие произойдет вечером 31 декабря 2028 года.

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Во время полного затмения спутник Земли не исчезнет с небосвода, а приобретет необычный красновато-бурый оттенок. Это происходит из-за того, что земная атмосфера преломляет солнечные лучи, пропуская к Луне преимущественно красную часть спектра.

Совпадение лунного затмения с новогодней ночью — событие исторического масштаба. В последний раз подобное «космическое шоу» жители Земли могли наблюдать 372 года назад — 31 декабря 1656 года.

Явление начнется вечером 31 декабря 2028 года. Наблюдать за «красной Луной» можно будет из любой точки России, если позволит погода. Никакого специального оборудования не потребуется — затмение будет прекрасно видно невооруженным глазом.