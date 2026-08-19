«Сделка века»: пользователь всего за 236 долларов купил видеокарту с 20 ГБ памяти, которой не было в наличии

Пользователь форума Reddit сообщил о том, что смог купить XFX Radeon RX 7900 XT Speedster MERC 310 Black Edition всего за 223 доллара в магазине Micro Center несмотря на то, что видеокарта отображалась как отсутствующая в наличии. С учетом налогов покупка обошлась в 236 долларов — значительно дешевле стоимости подержанных RX 7900 XT.

По словам пользователя, он случайно обнаружил необычное предложение на сайте Micro Center. Хотя система указывала на отсутствие товара, она позволяла добавить видеокарту в корзину и полностью оформить заказ. Покупатель решил рискнуть и не обращался в магазин за уточнениями.

В результате Micro Center заказ не отменил, и видеокарту действительно выдали покупателю. Однако обнаружился нюанс: в карточке товара она, по его словам, значилась как новая, тогда как полученный экземпляр имел признаки использования. Тем не менее покупатель остался доволен, поскольку восстановленные RX 7900 XT в Micro Center обычно стоят около 500 долларов. Пользователь также подтвердил, что видеокарта полностью работоспособна

Несмотря на то, что Radeon RX 7900 XT довольно старая, она по-прежнему обеспечивает высокую производительность: ускоритель имеет 20 ГБ памяти GDDR6, соединенной с GPU при помощи 320-битной шины.