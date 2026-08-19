Больше места для фотографий и приложений из ниоткуда: MagicOS 11 сможет освобождать больше 50 ГБ во внутренней памяти смартфона

Honor рассказала об одной особенности нового интерфейса MagicOS 11 — технологии Storage Space Optimization Technology 2.0, которая призвана освобождать дополнительное место во флеш-памяти. Компания преподносит эту функцию как способ продлить срок эксплуатации старых устройств, особенно на фоне роста стоимости памяти.

По словам представителя команды Honor, занимающейся сопровождением и обновлением продуктов, после перехода на MagicOS 11 пользователям может стать доступно больше свободного пространства, чем до установки обновления. Новая технология оптимизирует использование флеш-памяти операционной системой и приложениями.

Honor напомнила, что аналогичная функция в прошлогодней MagicOS 10 в отдельных сценариях позволяла освободить более 50 ГБ памяти. Компания утверждает, что Storage Space Optimization Technology 2.0 в MagicOS 11 по результатам внутренних испытаний показывает еще более высокую эффективность. При этом конкретный объем освобождаемого пространства зависит от устройства, количества установленных приложений и накопившихся данных.

Отдельный механизм предусмотрен для редко используемых приложений. В разделе очистки система сможет автоматически уменьшать объем занимаемого ими пространства, сохраняя возможность дальнейшего использования. На опубликованной Honor демонстрации показано сокращение объема данных одного из приложений на 220 МБ.

Функция будет полезна владельцам старых смартфонов, у которых со временем свободного пространства становится меньше из-за обновлений системы, приложений, кэша и пользовательских данных.