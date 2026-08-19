Тонкий магнитный мобильный аккумулятор Xiaomi на 10 000 мАч, который не боится огня и проколов: WPB1025 получит встроенный кабель и мощность зарядки 45 Вт

Xiaomi готовит новый магнитный мобильный аккумулятор с батареей емкостью 10 000 мАч — устройство получит встроенный кабель USB-C, проводную зарядку мощностью до 45 Вт и беспроводную зарядку до 20 Вт. Новинка, обозначенная индексом WPB1025, уже прошло обязательную сертификацию CCC (3C) в Китае.

Согласно сертификационным документам, номинальная энергоемкость аккумулятора составляет 37 Вт·ч, что соответствует батарее емкостью 10 000 мАч. Главным отличием от уже продающегося Xiaomi Jinshajiang Ultra-thin Magnetic Power Bank 10000 45W (WPB1025S) станет встроенный в корпус кабель USB-C.

Как встроенный кабель, так и отдельный порт USB-C обеспечат входную мощность 30 Вт и выходную 45 Вт. Магнитная беспроводная зарядка предусматривает четыре режима мощности — 5, 7,5, 15 и 20 Вт. При одновременном использовании проводной и беспроводной зарядки суммарная выходная мощность будет ограничена 15 Вт.

Особое внимание Xiaomi уделила безопасности аккумулятора. Новинка будет соответствовать требованиям нового китайского стандарта GB 47372-2026, предусматривающего испытания аккумуляторных ячеек на прокол, перезаряд, сдавливание и воздействие высокой температуры. Также проверяется вероятность образования металлического лития в процессе старения и многократных циклов зарядки. Xiaomi Communications Technology выступила одним из разработчиков этого стандарта.

Ожидается, что по аналогии с текущей моделью WPB1025S, новый мобильный аккумулятор позволит подключаться к компьютеру через USB-C и просматривать диагностические данные аккумулятора — состояние батареи, количество циклов зарядки и информацию о возможных неисправностях.