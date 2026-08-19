«Билайн» бесплатно запустил «Детский режим» перед учебным годом

Оператор «Билайн» запустил «Детский режим», который предназначен для защиты детей от нежелательного контента в интернете. До начала учебного года родители могут подключить сервис бесплатно.

Система работает на уровне мобильной сети и не требует постоянной установки или запуска отдельного приложения на смартфоне ребёнка. Если он перейдёт по ссылке из сообщения, рекламы или поисковой выдачи на запрещённый ресурс, доступ к нему будет автоматически ограничен.

Блокировка распространяется в том числе на сайты для взрослых, азартные игры, ресурсы с информацией об алкоголе, табаке и наркотиках, а также мошеннические и вредоносные страницы.

В состав «Детского режима» входит сервис «Локатор». С его помощью родители могут проверить местоположение ребёнка, например узнать, дошёл ли он до школы или где находится после занятий. В сервис можно добавить до пяти близких номеров, в том числе пожилых родственников.