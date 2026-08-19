Заплатил за 96 ТБ, получил три обычные карты microSD: пользователь заказал три дешевы внешних накопителя на 32 ТБ каждый — что могло пойти не так?

Покупатель заказал в интернет-магазине сразу три внешних накопителя емкостью 32 ТБ каждый, однако после получения устройств обнаружилось, что ни одно не работает. Вскрытие корпусов показало причину: вместо полноценных накопителей внутри находились платы с приклеенными к ним картами microSD.

Историей на Reddit поделился пользователь FishBrain208, по словам которого сомнительные 32-терабайтные накопители приобрел его коллега. Название магазина и стоимость устройств не раскрываются. Однако покупатель заказал сразу три экземпляра, что позволяет предположить, что их цена была значительно ниже рыночной стоимости настоящих накопителей такого объема.

После подключения к компьютеру все три устройства оказались неработоспособными. Владельцы решили разобрать корпуса и обнаружили внутри небольшую печатную плату, к которой термоклеем была прикреплена обычная карта microSD.

Подобные поддельные накопители встречаются в продаже не впервые. В некоторых случаях мошенники используют дешевые карты памяти или флеш-накопители с измененной прошивкой контроллера. Компьютер может отображать заявленные продавцом несколько или даже десятки терабайт, нов реальности памяти куда меньше: при попытке записать больше реального объема данные начинают повреждаться или перезаписываться.