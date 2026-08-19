Дешевая мобильная связь в России под угрозой? Минцифры и сотовые операторы обсуждают введение больших ограничений для виртуальных операторов
Абонентская плата не ниже 250 рублей в месяц и не более 30 ГБ трафика на человека в месяц
Рынок виртуальных операторов (MVNO), показавший в 2025 году рекордную выручку в 111 млрд рублей и рост абонентской базы на 51%, может столкнуться с жестким государственным регулированием. Минцифры совместно с крупнейшими сотовыми компаниями разрабатывает пакет мер, цель которых — сделать MVNO менее привлекательными для россиян и защитить доходы традиционных операторов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на презентацию рабочей группы Минцифры.
Инициативы разделены на три блока, каждый из которых бьет по кошельку или удобству пользователя:
Минимальная цена: Введение «ценового пола» — абонентская плата не сможет быть ниже 250 рублей в месяц.
Запрет бонусов: Нельзя будет оплачивать связь промокодами или банковскими бонусами (например, «Спасибо»), а также снижать цену тарифа при покупке других услуг экосистемы.
Ограничение трафика: Скорость и объем интернета для абонентов MVNO планируют принудительно ограничивать — не более 30 ГБ на человека.
Конец «мультисетей»: Смартфон больше не сможет переключаться между вышками разных базовых операторов (например, с МТС на «Мегафон»), если один из них не ловит.
Также предлагается запретить создание новых Full-MVNO (независимых операторов с собственным оборудованием), запретить им обслуживать объекты критической инфраструктуры и увеличить отчисления в резерв универсального обслуживания с 2% до 4% от выручки. Кроме того, планируется реформа лицензирования: стоимость федеральной лицензии может вырасти до 100 млн рублей.
Традиционные операторы («МТС», «Билайн», «Мегафон», Т2) давно выражают недовольство тем, что банковские MVNO («Т-Мобайл», «СберМобайл», «ВТБ Мобайл») используют их инфраструктуру для «демпинга». Банки могут позволить себе дотировать связь ради привлечения клиентов в свои экосистемы, в то время как классические телеком-компании теряют прибыль и абонентов.
Аналитики Comnews Research и других агентств видят в этом попытку искусственного ограничения конкуренции. По их мнению, запрет на инновационные модели работы (например, использование нескольких сетей сразу) — это откат назад в цифровой трансформации страны. Потребитель в итоге столкнется с ростом тарифов и снижением качества сервиса из-за ухода с рынка малых и гибких игроков.
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