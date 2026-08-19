Новая Volga набрала скорость: в России продали 573 автомобиля

Продажи автомобилей Volga в России стартовали 19 июня 2026 года. К концу июля дилеры реализовали 573 машины марки, следует из данных ППК («Паспорт промышленный консалтинг»), которые приводит агентство «Автостат».

Наибольшим спросом пользовался флагманский кроссовер Volga K50 — на его долю пришлось 257 автомобилей, или 45% от общего объема. Почти сопоставимый результат показал кроссовер Volga K40: продано 242 машины, что соответствует 42%. Бизнес-седан Volga C50 занял оставшиеся 13% — 74 автомобиля.

Лидером по продажам стала Москва, где зарегистрировали 106 машин Volga. Второе место заняла Нижегородская область с 78 автомобилями, третье — Санкт-Петербург с результатом 67 единиц. В пятерку также вошли Московская область и Татарстан, где продали 49 и 38 автомобилей соответственно. На эти пять регионов пришлось около 60% всех продаж Volga за отчетный период.