Национальный мессенджер Max раскрыл статистику каналов: авторам покажут рост аудитории и просмотры

Команда мессенджера Max приступила к тестированию статистики для каналов. Авторы теперь могут отслеживать изменение числа подписчиков и просмотров, а также долю аудитории, включившей уведомления.

Новый раздел доступен в мобильной, десктопной и веб-версиях сервиса. Чтобы открыть аналитику, администратору нужно зайти в настройки канала и выбрать пункт «Статистика канала». Там отображаются сводные данные по подписчикам и просмотрам, а также показатели за выбранный период — от одной недели до трех месяцев.

Владелец канала также может настроить права доступа к статистике через раздел «Администраторы» и запретить ее просмотр другим авторам.

По данным Max, в августе число публичных и приватных каналов на платформе превысило 11,5 млн, а совокупное количество подписок достигло 480 млн. Общее число пользователей мессенджера в августе превысило 130 млн.