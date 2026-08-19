В России стартовали продажи гибридного кроссовер Geely EX5 с увеличенным запасом: названа цена

Компания Geely начала продажи в России новой версии кроссовера EX5 — EM-R с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль построен на архитектуре GEA и сочетает бензиновый двигатель с электромотором. Цены на модель в комплектациях Pro и Max стартуют от 3,2 млн рублей с учетом действующих акций и программ.

В состав силовой установки входит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 99 л. с., который работает в качестве генератора и подзаряжает тяговую батарею. За движение отвечает электромотор мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 262 Н·м. Такая схема относится к автомобилям с увеличенным запасом хода.

В базовой версии предусмотрены светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с 15,4-дюймовым экраном, цифровая приборная панель и зимний пакет с обогревом сидений, руля и стекол. Также доступны системы удержания в полосе, предотвращения столкновений, контроля устойчивости и шесть подушек безопасности.

Комплектация Max дополнительно включает панорамную крышу, электропривод багажника, проекционный дисплей, беспроводную зарядку, вентиляцию передних кресел, круговой обзор и расширенный набор систем помощи водителю. Среди них — контроль слепых зон, предупреждение при открывании дверей и ассистент смены полосы.

Гарантия на автомобиль составляет шесть лет или 150 тыс. км, на тяговую батарею — восемь лет или 150 тыс. км.