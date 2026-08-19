Космический конвейер Маска: SpaceX провела сотый запуск с начала 2026 года

SpaceX выполнила сотый космический запуск с начала 2026 года. Юбилейной стала миссия Falcon 9 со спутниками Starlink, стартовавшая 19 августа с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Ракета отправила на низкую околоземную орбиту 24 спутника системы широкополосного интернета Starlink. Для Falcon 9 этот полет стал уже 97-м с начала года, еще три запуска SpaceX пришлись на Falcon Heavy и испытательные полеты Starship.

Первая ступень Falcon 9 с номером B1097 примерно через восемь с половиной минут после старта успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для этого ускорителя миссия стала уже 12-й. Ранее именно B1097 участвовал в еще одном знаковом событии: в апреле его посадка стала 600-м успешным возвращением орбитальной ракетной ступени в истории SpaceX.

Главным двигателем рекордной пусковой активности компании остается Starlink. Из первых 100 миссий SpaceX в 2026 году 74 были связаны с развертыванием этой спутниковой группировки. Сейчас она насчитывает уже почти 11 тыс. работающих аппаратов на орбите.

SpaceX преодолевает рубеж в 100 запусков за год третий раз подряд. Впервые это произошло в 2024 году, когда компания провела 138 миссий: 132 запуска Falcon 9, два Falcon Heavy и четыре испытания Starship. В 2025 году количество полетов увеличилось до рекордных 170, из которых 165 пришлись на Falcon 9 и пять — на Starship.

В дальнейшем SpaceX рассчитывает радикально увеличить частоту запусков за счет полностью многоразовой системы Starship. Илон Маск ранее говорил о возможности нескольких запусков Starship в сутки, что теоретически позволит приблизиться примерно к тысяче полетов в год. В долгосрочной перспективе Starship должна заменить Falcon 9 и Falcon Heavy.